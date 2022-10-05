三隧分流新方案　消息：紅隧東隧繁忙時間至少加10元　西隧減價　料下年2月首讀

【有線新聞】三隧分流新方案，消息指當局建議紅隧、東隧加多於10元，西隧就減價；方案年底諮詢立法會交通事務委員會，預計明年2月首讀。

三隧分流計劃年底捲土重來，消息指政府早前就增加隧道費訪問大約1,000人，當中約一成是駕駛者。如果私家車隧道費加30元，約一半人會轉用公共交通。當局計劃繁忙時間增加紅隧、東隧收費，初步建議是早上7時至10時及下午5時至8時。

私家車行紅隧現時收費20元，東隧收費25元，消息指傾向加幅一律多於10元，私家車收費75元的西隧會減價。

林先生：「東隧紅隧加10元，西隧要至少減20元，西隧太貴。」甘先生：「紅隧、東隧可加10元，但最好不要加價，最好只是西隧減價，40至50元可以接受到西隧。」

消息指當局又計劃減巴士隧道費，的士傾向劃一收費；方案計劃明年2月立法會首讀，當局會做多一次調查，目標訪問三萬名持分者，按情況調整三隧收費。

運輸署說正收集市民出行習慣數據，評估不同隧道收費方案對交通的影響，聆聽各持分者對收費的意見，年底就方案諮詢交通事務委員會。