台灣收緊審批港人移民　今年至少42人被拒　理由包括曾任職美心、香港電訊等

【有線新聞】台灣收緊審批港澳居民的居留申請，今年首10個月拒絕至少42名港人的申請，理由包括曾任職公立醫院、美心、香港電訊等，可能「危害公共安全」或曾在內地相關機構工作。

近年移居台灣的人多了，去年有1,685名港人獲批定居許可；台灣去年6月以國家安全為由，收緊港澳居民在當地居留。

翻閱台灣行政院資料，今年首10個月至少42名港人申請在台灣定居被拒。其中一人曾經在美心及國泰航空飲食服務，任職餐飲工作，又曾是醫管局文員。訴願決定書指國泰主要股東包括中國國際航空及香港政府；醫管局是公營機構；而美心的股東「曾公開支持香港警方及批評反送中運動」，難以排除申請人曾任職公司與大陸的關聯，以「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」拒絕申請。

另一人曾在香港電訊從事互聯網及雲端服務開發及營運，他在訴願書說服務香港地區未參與大陸地區業務，公司是上市獨立私人公司，不屬於香港政府。但當局說香港電訊母公司電訊盈科，主要股東是李澤楷及中國聯通，涉陸成份高；而中國聯通亦是內地央企。他被視為曾任職於大陸地區行政、軍事、黨務，或其於港澳投資的機構。

其餘包括曾在中文大學宿舍做文書助理及衞生署護士長等工作，申請定居都被拒絕。