香港桌球大師賽周四開鑼　一連四天在紅館舉行

【有線新聞】香港桌球大師賽，明天起一連四天在紅館舉行，傅家俊與其他球手交流，「安心出行」應用程式，奧蘇利雲說遵守各地防疫措施。

香港桌球手傅家俊︰「不知為何沙比剛才跟我說，他來了兩天，但『疫苗通行證』仍顯示為『藍碼』，我不知為甚麼，應該是『黃碼』，但他是『藍碼』，所以就問我為甚麼，大家都是討論下這些問題。」

英格蘭桌球手奧蘇利雲︰「英國限制了很長時間英國已經回復正常，亞洲有地區仍有嚴謹限制，這點我必須去尊重，否則球手都不能順利參賽，我們仍然可以外出，我要尊重和小心。」

賽事明天展開，揭幕戰由傅家俊對沙比，同日另一場由羅拔臣鬥趙心童，周五上演另外兩場八強，卓林普迎戰希堅斯，唯一的女球手吳安儀，硬撼七屆世界冠軍奧蘇利雲，決賽周日舉行。