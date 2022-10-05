i-Cable
香港開電視
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
開電視任你睇
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月05日
體育
新聞資訊
香港桌球大師賽周四開鑼 一連四天在紅館舉行
【有線新聞】香港桌球大師賽，明天起一連四天在紅館舉行，傅家俊與其他球手交流，「安心出行」應用程式，奧蘇利雲說遵守各地防疫措施。
香港桌球手傅家俊︰「不知為何沙比剛才跟我說，他來了兩天，但『疫苗通行證』仍顯示為『藍碼』，我不知為甚麼，應該是『黃碼』，但他是『藍碼』，所以就問我為甚麼，大家都是討論下這些問題。」
英格蘭桌球手奧蘇利雲︰「英國限制了很長時間英國已經回復正常，亞洲有地區仍有嚴謹限制，這點我必須去尊重，否則球手都不能順利參賽，我們仍然可以外出，我要尊重和小心。」
賽事明天展開，揭幕戰由傅家俊對沙比，同日另一場由羅拔臣鬥趙心童，周五上演另外兩場八強，卓林普迎戰希堅斯，唯一的女球手吳安儀，硬撼七屆世界冠軍奧蘇利雲，決賽周日舉行。
香港桌球大師賽，明天起一連四天在紅館舉行，傅家俊與其他球手交流，「安心出行」應用程式，奧蘇利雲說遵守各地防疫措施。
上一條影片
警接報長洲新渡輪藏疑似手槍 反恐特勤隊出動沒發現
下一條影片
揭秘食品安全收舉報 內地博主註銷帳號 慨嘆下一代沒「純牛奶」
客戶服務