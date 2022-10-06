科技罪案升近四成　警方設可疑電話電郵資料庫　供市民查證免詐騙陷阱

【有線新聞】科技罪案數量比去年同期升近四成，警方增設網上資料庫讓市民搜尋可疑的來電或電郵，避開詐騙陷阱。

這些+852開首的可疑電話相信大家都見過，不過是否詐騙電話，一時三刻都分辨不了。警方因此整合了一些牽涉過刑事案件或調查的資料，市民只要輸入可疑的電話號碼、網址、收款帳號、平台用戶名稱、IP或電郵地址，便可知道資料的安全風險。如果資料是與詐騙舉報有關，搜尋後會顯示紅色，代表有高危風險；其次是橙色和黃色。如果資料沒有任何記錄，就會顯示紫色。

網絡安全及科技罪案調查科警司范俊業︰「有數種不同資料來源，第一是日常受害人的報案，都是經過初步調查，發現有刑事成分才會放進資料庫，其次來源香港電腦保安事故協調中心、香港金融管理局、小熊來電等資安公司的資訊。」

資料庫會持續更新，目前記錄了1.3萬宗案件，超過2.2萬項資料。警方重申這個搜尋器的結果僅供參考，公眾要再用其他方法查證，如果認為有資料不準確可以聯絡警方更正。