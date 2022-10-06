旅發局料訪港客難一放寬疫令即反彈　預留億元0+0後宣傳香港

【有線新聞】旅發局預留一億元，待入境檢疫放寬至「0+0」向全球推廣香港，總幹事程鼎一認為，屆時須同時放寬其他防疫措施才吸引到旅客來港，估計人數亦不會一下子報復式反彈。

0+3實施了一個多星期，對比3+4時，機場每日平均出境人次多了兩成，但入境仍然維持在7000人次左右，沒甚麼起色。旅發局總幹事程鼎一相信，旅遊業要逐步復常，第一步是要吸引短途的休閒旅客，旅發局總幹事程鼎一：「我們跟海外地區，例如新加坡、韓國、日本旅遊業界人士討論時，他們都表示見到我們開始0+3非常歡迎，但亦有提醒我們未到0+0 ，以及其他例如檢測要求放寬，他們認為對於消費者來說是比較困難去選擇我們。是否能夠一下子達到一萬（人次）或超過一萬，能夠V型報復式反彈，我認為機會不大。」

他說即使放寬至0+0，估計要等幾個月才會有多些旅客，屆時會用超過一億元向全球做推廣，尤其是亞洲地區，為期3至4個月，亦會繼續在本地舉辦大型活動。程鼎一：「每年的美酒佳餚、聖誕巡禮亦會向政府申請舉辦跨年晚會，今年我們不會做音樂會的形式，但我們希望能夠在維港至少做燈光，甚至可以的話，做煙火的倒數活動，我對香港（旅遊業）復常的信心是百分百。」

旅發局賞你住及賞你遊計劃，即市民消費滿800元，酒店房價有減免或免費參加本地遊旅行團，旅發局說年底很大機會再辦一輪。