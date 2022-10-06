即日起接種中心可同時打流感新冠針　有市民欲只打流感針被拒

【有線新聞】政府今日起為合資格市民免費接種季節性流感疫苗，可以與新型肺炎疫苗同時接種。有市民認為安排方便，但輪候時間長了。

在官涌體育館的社區疫苗接種中心，職員在門口提醒50歲以上市民，除了接種科興，還可以一次過免費接種流感針。李女士：「這隻手打（新冠）疫苗針，這隻手就打流感針，特地過來打針，不用等政府叫才來，我不用通知，我自己要求打，為自己身體健康，全部都接種就方便。希望早點通關，早點回大陸遊玩。」

呂生：「我覺得打流感針有些痛，打新冠疫苗完全沒有感覺，一早想好了（接種兩種），家中子女都接種了，每年學校都安排打針，我沒有打過，就試一試一併打。覺得排隊時間久了，以前比較快，現在問很多事，問得很詳細。」

不過社區疫苗接種中心規定不可以只是打流感針，有人就「空手而回」。袁生：「已經接種了三針，加上曾經確診，不可以打（第四針科興）。（今天有否打流感針？）沒有，不准打 。（兩款都沒有接種？） 沒有打，現在去其他診所打針。」

政府星期四開始，展開季節性流感疫苗接種計劃，除了社區疫苗接種中心，醫管局轄下普通科門診亦會為合資格的覆診病人打流感針。衞生署轄下的母嬰健康院及學生健康服務中心，亦會安排6個月至12歲兒童同時打兩種疫苗。