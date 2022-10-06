12人一枱｜酒樓料生意最多增兩成只夠回本　事隔數年茶客樂見「齊人」飲茶

【有線新聞】食肆每枱人數即日起由8人放寬至12人，宴會人數上限多一倍至240人，有酒樓預計生意多兩成，只夠回本，幫助不大。

12人一枱飲杯都已經開心，他們24名粵曲班舊同學，分兩圍剛好坐滿。安心出行、打針、快測，全部做足，文女士：「現在分兩枱，比較高興（為何高興？）大家都可以聊天。疫情後全部得幾個人不敢來，今天第一天24人，這些都沒見兩三年了，很開心。」

他們較少，只有9人，但都一樣受惠，吳先生：「四年沒試過那麼多人飲茶。（為何那麼久？）不知為何那麼久，多謝林鄭吧。」

酒樓說放寬第一天，早、午市坐滿12人的只有兩圍，生意幫助不大，酒樓負責人蘇萬誠：「茶市最多增長2、3%，與疫情前比較，我們基本上旺季每月辦2,000至3,000圍，現在一個月辦100圍，例如現在放寬後我估計辦到300至400圍，希望再放寬。」酒樓預計整體生意只是多兩成，要經營到至少每月辦到1,500圍枱。