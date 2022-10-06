聯合國安理會召緊急會議討論北韓局勢　美國批中俄包庇　中俄反指美軍舉措促使北韓回應

【有線新聞】聯合國安理會召開緊急會議討論北韓局勢，美國指責中國和俄羅斯包庇北韓，中俄代表則指責美軍在區內軍演和加強結盟，才促使平壤發射導彈。

北韓發射疑似中程彈道導彈後一日，聯合國安理會周三召開緊急會議討論，美國代表在會上指責作為常任理事國的中國與俄羅斯包庇北韓，合理化平壤的重複挑釁，又阻止安理會尋求對北韓實施新制裁。美國常駐聯合國代表格林菲爾德︰「簡而言之，兩個常任理事國一直縱容金正恩。」

中國代表則指責是美國在區內的軍事行動才促使北韓回應，中國常駐聯合國副代表耿爽︰「美方近來在亞太地區強化軍事同盟，推高軍事對抗風險，在核問題上奉行雙重標準，進行政治操弄，在此背景下半島形勢難免走向緊張。」他呼籲美方展示誠意，解決北韓正當合理關切為重啟對話創造條件，又強調安理會應發揮建設作用，而不是一味示強施壓。俄羅斯代表也批評美國對北韓制裁是死局，不會帶來結果。

在平壤今年破紀錄發射導彈下，日本警告安理會無共識、無行動，日本常聯合國副代表石兼公博︰「安理會應意識到正受到考驗，其威信岌岌可危，緘默不是一個選項，安理會應行動，產生效果，恢復威信和履行責任。」

會議最終只呼籲就北韓問題作更多討論，美國、英國、法國和印度等九個理事國則發聯合聲明，譴責北韓發射。