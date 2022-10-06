拜登與共和黨佛羅里達州州長視察災情　籲放下政治分歧團結重建

【有線新聞】美國總統拜登到佛羅里達州，與共和黨州長德桑蒂斯一同視察颶風伊恩造成的災情。二人承諾會放下政治分歧，團結協助重建。

拜登指雖然重建需時以年計，但聯邦政府會一直支持：「我們這天在此為要親身告訴你，我們想到你，我們不會離去，在一切完成前我們不會離去，我向你們許下承諾。」

美國佛羅里達州受颶風伊恩吹襲後災情慘重。總統拜登周三前往墨西哥灣沿岸的邁爾斯堡，與共和黨州長德桑蒂斯一同視察災情、又慰問災民。二人承諾會放下政治分歧，幫助重建家園和經濟。

德桑蒂斯讚揚各層級政府協調出色：「在應對災情上你看到的一事，我們正減去官僚，我們減去繁文縟節，由地方政府、州政府以至總統。」

德桑蒂斯被視為是民主黨的拜登下屆總統選舉潛在對手，兩人過去在疫苗、墮胎，以至性小眾權利等議題多次衝突。不過面對風災，二人均強調在漫長的重建道路上，有必要團結聯邦和州政府。

拜登較早時乘直升機察看受災地區。颶風橫掃後，多處一片頹垣敗瓦，造成逾一百人死亡，救援人員分秒必爭搜救被困人士。

部分地區仍然斷電，電力公司正搶修，有島嶼因橋樑斷裂，陸路交通中斷，要靠快艇運送食水等物資。聯邦緊急事務管理署估計重建費用高達數十億美元。