伊朗女學生向民兵組織代表揮舞頭巾示威

【有線新聞】伊朗涉違頭巾令女子拘留期間死亡引發的反政府示威未平息，多地院校都爆發示威，有女學生更向到校演講的民兵組織代表，揮舞頭巾抗議。

伊朗示威浪潮席捲校園，附屬革命衛隊的民兵組織代表在一間學校發言時，大批女學生向他振臂高叫抗議口號，部分人揮舞頭巾或展示標語，片段據稱周二在南部的設拉子拍攝。

愈來愈多女學生加入示威，遍布全國各地，教育部長斥責敵人在院校煽動示威。

有女生將最高領袖哈梅內伊肖像塗鴉，踐踏再撕毀。

上街抗議的女生就被身穿制服民兵和便衣男子用力拍打或推開驅趕。

懷疑違反頭巾令女子阿米尼上月拘留期間死亡，觸發這一波反政府示威，人權組織估計已造成逾150人死亡，包括這名十幾歲的少女沙卡拉米，她上月中參與首都德黑蘭示威後失蹤，十日後屍首被發現，加劇示威民眾怒氣。

官方曾指沙卡拉米多處骨折，顯示死因是從高處墮下，與示威無關。家屬則指控有人曾偷走遺體私下埋葬。據報死亡證指她死於遭硬物打擊至多處受傷。

這次示威有不少婦女揮舞或焚燒頭巾，甚至剪髮抗議。在法國演藝界，影后級的茱麗葉畢諾許、瑪莉安歌狄娜、伊莎貝雅珍妮等多位影星分享剪髮片段，聲援伊朗抗爭活動。

在斯特拉斯堡的歐洲議會上，更有瑞典議員即場拿出剪刀剪髮 。