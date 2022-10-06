美國在台協會主席稱美需有作為　應對一旦武力改變台灣地位

【有線新聞】美國在台協會主席莫健表示《台灣關係法》有明確提到，若有人企圖武力改變台灣地位，美國必須有所作為。他認為這正是總統拜登協防台灣言論的意思，強調美方並沒改變對台政策。

美國在台協會主席莫健在華盛頓出席智庫「全球台灣研究中心」論壇演講，重申美方基於《台灣關係法》、中美三個聯合公報及對台六項保證的一個中國政策不變，改變的是北京不斷加強對台脅迫。

他批評中方對美國眾議院議長佩洛西8月初訪台反應過度，連串言行嚴重破壞穩定，威脅台海和平，又指《台灣關係法》有清楚提到封鎖也是脅迫的其中一種形式，根據文件，需要時美方要有作為：「根據原文明確列明美方需有所作為，應對一旦有人試圖武力改變台灣地位，我不認為與總統當時和之後的說法有矛盾，他只是澄清我們的政策沒改變。」

莫健稱美國會繼續恪守《台灣關係法》，支持台灣自我防衛和維持美國自身能力，防範武力攻台或任何形式脅迫。

台灣的蔡英文總統亦以預錄方式致詞，感謝美方售武，又指台灣亦會自行提升防衛能力。

《紐約時報》引述現任和前任官員報道，美方有意把台灣建設成龐大武器庫，一旦面對大陸挑戰，台灣亦有足夠武器抵禦，拖延時間等待美軍等介入。

北京之前對佩洛西執意竄訪台灣表明強烈反對，採取多項反制措施，又於台灣周邊海域軍演，並批評美方對台軍售是干涉中國內政，敦促停止搞以台制華。