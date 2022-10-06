強積金｜僱主拖欠供款個案連升三年　近半年逾14萬宗　積金局料升勢持續

【有線新聞】積金局向僱主發出拖欠強積金供款通知書連續三年上升，最近平均每月有2.9萬張。積金局預計目前經濟環境困難，情況可能會繼續上升。

疫情下僱員被拖欠強積金供款有越來越嚴重的情況，積金局今年4月至8月向僱主發出約14.5萬張追討拖欠供款的通知書，平均每月發出2.9萬張，較上年度平均每月2.6萬張多近一成，如果與疫情前、即2019至20年度平均每月近21,700張比較，更加上升三成四。

積金局上年度跟進了4.5萬宗拖欠強積金供款個案，追討近1.4億元供款及附加費，比前一年2億元的追討金額稍為回落，積金局相信與政府去年推出保就業計劃，要求僱主提供強積金供款記錄有關，積金局主席劉麥嘉軒：「現在經濟環境也是困難，所以我們預計有可能拖欠供款的上升趨勢會繼續，最近傳媒報道比較大型個案，牽涉比較多員工的個案都是來自餐飲業，都很留意傳媒的報道，關於有甚麼特別大型的個案，我們都會主動聯絡工會或者員工組織，第一時間伸出援手。」

積金局說會加強以電郵通知僱員供款情況的機制，以及延長求助熱線服務時間，又說有兩成的拖欠個案相信是僱主無心之失。

積金局預計在2023年推出積金易平台，平台設有提示功能，提醒僱主準時供款，積金局亦可以縮短向違規僱主發出付款通知書的時間，更快替受影響僱員追討供款。