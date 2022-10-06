宴會放寬至240人　婚宴酒樓稱不少新人臨時加席　生意增兩成

【有線新聞】食肆宴會人數上限由120人放寬至240人，有主打婚宴的酒樓說，接獲很多新人臨時變陣加酒席，生意多兩成，預算多200萬元入貨。

這對新人註冊結婚同日，宴會人數上限放寬一倍，但他們都不打算同日擺酒，梅先生：「其實都幫助不大，擺酒沒那麼急可以押後，因為始終疫情影響座位人數，因為始終疫情影響座位人數，變相要遲一點。」

不過並非所有人好像他們所想，這間主打婚宴的酒樓受惠放寬宴會人數上限，負責人表示多了兩成生意，訂酒席排到下年年中，酒樓集團主席張家豪：「剛過去的數天假期，很多人出來詢問地方預訂沒有，但看的人多了，多人加單。婚宴方面，因為之前120人很多都加人數，因為不夠宴客，只計婚宴都多200圍生意，預算多200萬元來入貨。」

酒樓說將到的聖誕及農曆新年是旺季，希望盡快取消宴會人數上限，枱與枱之間不需要距離限制，可以放更多枱做生意。