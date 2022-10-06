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2022年10月06日
港聞
新聞資訊
醫學會稱染疫再中流感死亡率可增六倍 促老幼早打流感針防冬季爆發
【有線新聞】香港醫學會說冬季有機會出現流感爆發，同時感染新型肺炎及流感死亡率較常人高六倍，呼籲市民盡快接種流感疫苗。
行政長官李家超在政府總部打流感針，不僅高官、有醫生都同一天打，香港醫學會說將踏入流感冬季高峰期，加上入境檢疫逐漸放寬，就算每個人都戴口罩，都有可能爆發流感。
香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷：「鄰近地方、特別是南半球，有一個比較早來的流感高峰期，而且來得比較嚴重，較過去五年流感平均數字還要高。香港是有風險的，因香港是歡迎任何國家人士來。」
醫學會又說，外國流行的流感病毒主要是甲型肺炎H3N2，長期病患者感染後病情會比較嚴重，曾祈殷：「要進入深切治療部，甚至因流感而離世，很多情況是感染H3N2。如果新型肺炎加流感，死亡率（較常人高）有些地方可以去到六倍，希望各位市民都要認清楚接下來的形勢。」
醫學會又說，Omicron病徵主要是喉嚨痛，少數人發燒，認為食肆等處所探熱的要求早就名存實亡，建議政府全面檢視一次防疫措施。
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