香港桌球大師賽　傅家俊揭幕戰局數5比2擊敗沙比闖入四強

【有線新聞】香港桌球大師賽一連四天在紅館舉行，傅家俊揭幕戰以局數5比2擊敗沙比，晉級四強。

賽事相隔5年回歸，吸引不少觀眾入場。前特首林鄭月娥，及體育專員楊德強都是座上客。

主場出戰，傅家俊沒有令觀眾失望，首局一桿打出52度，以103比0先拔頭籌。9局5勝制，領先局數3比1進入半場休息，但第五局領先11比0後沒機會「埋枱」。

世界第4的沙比，造出今屆首支單桿過百，一桿打出112度，贏112比11，局數追成2比3。

傅家俊之後回敬一局74比1，拉開比數。第七局多次面對沙比的「士碌架」，傅家俊都找到方法破解，再贏79比26，局數贏5比2晉級。他說這場勝仗意義重大。

香港桌球手傅家俊：「今次自己是最低排名的球手，有一點感覺自己已不屬於這個圈子，業餘球員挑戰職業球員一樣，不太習慣。這幾年經歷很多，信心一直下滑。不一定全是自己的錯，但各方面環境令自己的信心沒以前那麼好。這種比賽能夠贏到這些球員，給予自己信心。不是我想可以贏到他，而是真的贏了他。這場比賽對我來說是意義重大，特別是在香港、自己的地方比賽。」