膠袋徵費｜政府倡年底加至1元　冷凍食品無豁免　謝偉銓擬提修訂加至2元

【有線新聞】政府建議膠袋徵費12月31日起加至1元，本月19日在立法會大會提出決議案，議員謝偉銓認為要加至2元，據他了解政府會接受，但不肯定有多少議員支持。

實施超過十年的五毫子膠袋徵費，12月31日可能加至一元，環境及生態局向立法會提交文件，說因為通脹，5毫子膠袋徵費的經濟抑制效力可能已經減弱，估計加至1元後，棄置在堆填區的塑膠購物袋可以減少約四分一。

環境事務委員會成員謝偉銓，會在今月19日的立法會大會反建議加至兩元，建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓：「我明白政府其實會接受，如果改到兩元是會接受的，有人支持兩元，有人支持一元，最終是怎樣，其實我的原則是大家去評論這件事，所以我不會因為這樣特地去問相熟議員希望他們支持，我認為這件事情留待大家投票時各自決定。」

政府亦建議12月31日起，購買冷凍食品不能再免費取得膠袋，購買局部或沒有包裝的食品，例如散裝食物、生果、麵包等，以及非氣密包裝的餐飲外賣，才可以獲得免費膠袋，每一單交易最多只派一個。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗：「這個是好事，但是要小心，尤其是一些完全包裝，但非氣密的產品，例如是各類蔬果，或者有托盤加保鮮紙包裹的肉類，其實在街市一樣也有很多，我擔心政府在未來如何在街市做好執法工作。」劉兆朗認為政府應鼓勵市民重用袋或者自備器皿去購物，才能長遠減少消耗即棄膠袋。