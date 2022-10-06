國泰機師工會稱兩年失千五機師　待遇遠遜疫前難請人　國泰：薪酬具競爭力

【有線新聞】國泰機師工會說過去兩年國泰流失超過1500名機師，擔心未能應付未來的旅遊需求。

國泰機師工會主席Paul Weatherilt：「他們離職是因兩年前管理層決定削減機師的薪酬待遇，削減得頗嚴重，所有人都受影響，事前亦未有諮詢。現時很多人的薪酬較以往少了四、五成，住屋、醫療、退休福利都削減，很多範疇都有削減，仍有很多機師離職。國泰要阻止此情況的唯一辦法，是推翻他們做了的改變，這是他們能力範圍內的事。」

工會說資深機長流失特別嚴重，過去兩年少了45%，現時平均每個月仍有約50名機師離職，如果國泰不改善機師待遇，相信很難聘請足夠人手。

國泰回應說，相信現時的機師薪酬極具市場競爭力，當前目標是盡量保存最多職位，去年夏季至今已招募約200名機師，目標在明年年底前聘請700人。