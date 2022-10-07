i-Cable
香港開電視
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
開電視任你睇
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月07日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
廣播處長張國財履新 稱網絡3.0年代：不知誰有所謂傳媒經驗 工會冀勿閉門造車
【有線新聞】廣播處長張國財履新，強調會與港台員工做好工作，發揮公共廣播功能。被問到無傳媒經驗如何勝任，他說自己有公共行政經驗，在網絡年代不知誰人有傳媒經驗。港台工會期望新處長多與製作人員溝通。
新任廣播處長張國財第一天到港台上班，是第三位空降港台的政務官。
張國財上任前是香港駐歐盟特派代表，過往無任何傳媒工作經驗，被問到如何勝任領導港台的工作，廣播處長張國財：「在網絡3.0的年代，我不知道誰是有所謂傳媒經驗，或者我稍後可向你討教一下，甚麼是傳媒經驗，我有公共行政的經驗，累積了管理的經驗。」
對於未來的管治方針，他說會做好港台的職能，張國財：「我不太喜歡用『管治』的字眼，正如我剛才所說，我只是港台一份子，會與港台團隊繼續一起做好本份。」
對於商經局局長丘應樺期望，新廣播處長要做好港台責任，宣講愛國教育，張國財說每位市民都有權決定如何接收資訊，會思考如何做好工作。
港台節目製作人員工會期望，張國財能多聆聽及接納前線的意見，避免閉門造車。
上一條影片
警方何文田檢一公斤懷疑冰毒 男女涉販毒被捕
下一條影片
市建局公布土瓜灣兩重建項目 料花逾百億收購、建約2,230個單位 將添海濱長廊
客戶服務