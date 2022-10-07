聯合國人權理事會否決新疆辯論草案　中方批欲藉「危險捷徑」干涉內政　美國稱失望

【有線新聞】聯合國人權理事會否決美英等西方國家提出、就新疆人權狀況辯論的草案。中方批評美國等企圖利用聯合國機構干涉中國內政，多個人權組織表示失望。

美、英等多個西方國家在聯合國人權理會提出決議草案，推動在明年3月舉行的第52屆常會，就新疆人權狀況展開一次辯論。

中國代表在表決前批評美國等，企圖利用聯合國機構干涉中國內政，中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭：「這一決定草案根本不是對話合作，而是製造對抗。美國及西方強推這一決定草案，創設『危險捷徑』，將別國問題引入人權理事會。」

美國代表指議案旨在提供中立的討論平台，美國駐聯合國人權理事會大使泰勒：「當今沒有國家有完美人權紀錄，沒有國家，無論有多強大，能被排除在理事會討論之外，這包括我國美國，也包括中國。」

決議案最終以19比17票遭否決，另外11國投棄權，是人權理事會16年來第二次有議案遭否決，投反對的包括中國、印尼、阿聯酋等多個非洲和波斯灣國家。

美國對結果表示失望，指會繼續與盟友追究責任和尋求公義，多個人權組織亦不滿議案被否決。聯合國人權事務高級專員辦事處8月底才發布新疆人權報告，認為出現危害人類罪等情況。

外界認為這次議案較溫和，並非推動持續監察新疆狀況，亦非成立調查團，但仍遭到否決，對西方國家在人權問題上權威及人權理事會公信力是沉重打擊。