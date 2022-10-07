網台主持傑斯認串謀煽動、洗黑錢囚32個月　官令充公涉案資產否則加監五年

【有線新聞】網台主持「傑斯」尹耀昇承認串謀煽動及洗黑錢罪，判囚32個月，法官指案情極之嚴重，案發正值長時間暴力衝突，被告利用網台影響力製作節目煽動，明顯是火上加油，危害社會安寧。

52歲被告尹耀昇由囚車押送到區域法院，他被控前年2月至11月主持、製作及發布網上節目，煽惑他人推翻中共、「私了」官員及宣揚港獨等，並用銀行戶口處理超過一千萬元黑錢，他較早前承認一項串謀煽動及三項洗黑錢罪。

法官判刑指案情極嚴重，案發正經歷大規模、長時間的嚴重暴力衝突和違法行為，被告作為網媒主持，利用傳媒對市民的影響力在網台製作節目煽動、流傳甚廣，明顯是火上加油，加劇破壞社會安寧和治安的風險，港區國安法生效後5個月，被告無停止非法行為，明顯是挑戰法律，辯方指被告只是快言快語是匪夷所思，合理的人都會知煽惑他人是違法。

法官又稱，被告是案中洗黑錢的主腦，指示女助手協助處理財產，9個月內有413次提存或轉帳交易，8個戶口中部分由不同公司持有，戶口之間亦有轉帳，絕不簡單。雖然串謀煽動及洗黑錢控罪同時發生，但性質不同，被告在短短9個月內夥同不同人連環犯案，洗黑錢罪大部分刑期要跟串謀煽動罪分期執行，考慮被告認罪，判囚32個月。

法官下充公令，要求尹耀昇在半年內交出約487萬元的涉案資產，否則會被加監5年。