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2022年10月07日
港聞
新聞資訊
盧寵茂：積極考慮允內地港人醫療券購內地醫保 擬延續港深醫院覆診支援計劃
【有線新聞】醫務衛生局長盧寵茂說，會積極考慮容許內地港人用醫療券買內地醫保。
醫務衞生局局長盧寵茂：「醫療券如果要適用在（其他內地）醫院，確實在醫療質量、整體財務管理、安全性是必須要考慮。至於能否用於買（內地）醫保，政府會積極考慮、絕對可以考慮。」
選委會界別（工聯會）黃國：「可否考慮（內地港人複診）支援計劃恒常化之外，可否擴大到專科手術？」
醫管局聯網服務總監鄧耀鏗：「積極探討有否空間、探討某些手術在內地醫院都可以做到，但仍有很多細節處理，如術前術後護理、資金流。」
政府前年推出支援計劃，資助因疫情未能返港的港人在港大深圳醫院複診，盧寵茂說正與對方商討11月後延續，但暫時未考慮擴展到內地其他醫院。
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