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2022年10月07日
兩岸國際
新聞資訊
美國總統拜登特赦曾犯持有大麻聯邦罪行人士
【有線新聞】美國總統拜登宣布特赦所有之前因持有大麻觸犯聯邦罪行人士，估計6000多人受惠。他又指示衛生部門檢視大麻的管制分類，被視為邁向大麻合法化重要一步。
美國總統拜登宣布特赦全國所有之前觸犯持有大麻聯邦罪行的人：「成千上萬人因持有大麻被定罪，更可能因此被剝奪就業、住房或教育機會。特赦將免去他們這些負擔，太多人生活被顛覆，因為我們對大麻的失敗態度是時候糾正錯誤。」
拜登指示司法部循行政途徑，向符合條件人士發特赦證明，預料逾6500人受惠。他又表明不應有人只是因為持有大麻而被監禁，並呼籲各州政府仿效。
全美近40個州容許大麻應用於醫療或娛樂用途，但聯邦層面仍屬違法。
大麻在《受管制物質》被歸為一級藥物，與海洛英同級。拜登又要求衛生部門檢視大麻分類，被視為邁進合法化重要一步。
但華府補充針對走私、向未成年人販賣大麻等限制，應保持不變。
拜登又提到儘管不同種族人士使用大麻比率相近，但被逮捕、定罪的非裔及拉美裔人士，比率不尋常地高，認為特赦可糾正種族不平等。
外媒分析特赦令有望拉攏提倡司法正義等左翼選民，有助民主黨在11月中期選舉，保住國會控制權。
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