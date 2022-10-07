MIRROR演唱會｜主辦單位發聲明　稱沉默為待調查結果　否認慳錢聘次級團隊

【有線新聞】MIRROR演唱會塌螢幕事故超過兩個月，主辦單位再發聲明，否認為了成本便宜選擇非一線的製作團隊，調查結果公布後會交代更多細節。

意外7月28日晚上發生後，主辦單位大國文化及Makerville一直未有詳細回應外界指控，他們相隔兩個多月後再發聲明，說這段日子沒有對外交代，好像選擇了沉默，原因希望等政府調查有最終結果，專心照顧傷者的需要，得悉調查接近尾聲，明白公眾有期望，所以盡可能在有限空間交代多些。

公司聘請了獨立第三方專家協助調查事件的來龍去脈，包括籌備過程、現場檢查報告等，現階段未能逐一交代，要等調查結果公布後，在不影響任何法律程序下向公眾交代更多細節，強調演唱會的製作團隊是業內頂尖，總承辦商及監製有豐富經驗，所以絕非選擇較便宜的非一線團隊，成本不是首要考慮因素。

主辦單位說對受事件影響的舞蹈員深感抱歉，承諾承擔三位受傷舞蹈員的醫療費用及其他援助，會繼續保持溝通。今次事件對公司整個團隊及MIRROR都是沉重打擊，尤其見到事故對歌迷及大眾造成困擾，當中的歉意與難過難以筆墨，未來會以實際行動回應觀眾期望。