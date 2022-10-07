警拘四公僕　涉向被捕西醫買免針紙　警稱拘捕基於證據及專家意見

【有線新聞】四名公務員以500至2,500元取得早前被捕醫生簽發的免針紙，涉嫌串謀詐騙被捕，警方說不是有免針紙就等於犯法，是審視證據及醫療專家意見後，懷疑她們以虛假聲明取得免針紙。

7名醫生早前涉嫌濫發兩萬多張免針紙被捕及被通緝，警方調查後發現，四名公務員包括三名社署職員和一名官校教師，曾以500至2,500元向這幾名醫生超過一次取得免針紙，每人有兩至三張，以涉嫌串謀詐騙分別在天水圍、觀塘、沙田和紅磡拘捕她們，並搜查工作地點。

警方說金額和應診記錄都是環境證供，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫：「不是說有涉事醫生發出的免針紙就等於犯法，我們不是這個的意思，不是說因為有醫生發出的免針紙就會拘捕，我們經過全面調查、審視所有證據及分析其他因素，索取醫療專家意見再評估，可能會作出拘捕，要有合理理由懷疑她們用虛假聲明或資料取得免針紙，才作出拘捕。」

警方說被捕人背景並不重要，今次行動並非針對公務員，會逐一審視兩萬張懷疑濫發的免針紙，至今有26名市民涉嫌取得濫發免針紙被捕。

公務員事務局不評論個別個案，會配合警方調查，重申政府重視僱員的品行操守，如有人涉嫌違法必定按機制嚴肅處理。