增4,369宗確診、多兩死　當局稱疫情處平台期　憂入冬流感夾擊

【有線新聞】本港新增4,369宗確診，本地佔3,983宗、多兩人死亡。衞生防護中心比對過去兩周數字，形容疫情處於平台期，不過近期流感在海外有活躍跡象。當局憂慮在冬季會造成雙重夾擊，呼籲市民接種流感及新型肺炎疫苗。

過去大半個月，本港確診數字一直維持在三、四千宗，衞生防護中心說過去七日平均每日有3,800多宗個案，比對再之前七日情況差不多，形容本地疫情處於平台期。

不過上月底入境檢疫「0+3」後，輸入個案有上升，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「由先前平均每日183宗，上升至過去七日每日298宗。在海外一些地方，似乎新冠疫情當進入冬季時開始再度活躍。」

歐家榮說，新加坡近日BA.2.75變種病毒的感染比率有上升，歐家榮：「新加坡今次新一波的疫情由2,000多宗上升到4,000多宗，根據當地的資料，主要的原因是BA.2.75的出現有免疫逃逸，或二次感染的風險，這些情況有機會在香港出現。」

過去近三年疫情，流感個案因佩戴了口罩大幅減少，近期在海外重新活躍了，憂慮會在冬季對香港造成雙重夾擊，衞生署榮譽顧問醫生曾浩輝：「如果兩樣（流感及新型肺炎）重疊，大家可以想像對於醫療體系或醫院服務提供都會構成相當壓力，兩樣重疊的威力不可以輕視。」

醫管局說會視乎疫情，有應變措施調動人手及病床。