土瓜灣重建｜幾十年唐樓戶喜「甩難」　車房料搬舖需數十萬元：或轉行保安

【有線新聞】有位於重建範圍的車房說很難找到舖位搬遷，預計要用幾十萬元，有居民對重建感到高興，認為可解決居住環境惡化問題。

黎小姐：「噢，你見到嗎？我不是不想住，只是這樣老化，不到我選擇不想不住。」黎小姐一家四口住在明倫街一幢唐樓7樓，她說住了幾十年，很多地方都老化：「有一間房，以前自己的房間，（天花）剝落得很嚴重，我現在用作雜物房及天花、洗手間，因為洗手間修補了很多次都是一整塊掉下來，很像威化餅，威化餅意思是這樣用手就可屈斷的鋼筋。」

另一個困擾她和部分居民，是這座大廈8層高但無電梯，黎小姐：「最嚴重是疫情要戴口罩，即使不戴口罩行樓梯都很喘氣，加上戴了口罩更加沒氣。」

記者從地下走到黎小姐住的7樓，足足用了1分49秒，如果是老人家買菜後回家，少點力氣都不行。

對住戶的佳音，對商戶或者是噩耗，「五街」不少地舖都是車房，有負責人說搬走需要數十萬元，又擔心生意會流失，汽車零件店負責人關生：「街坊全部熟絡，回來好像回家，就算我放假都回來。暫時未接受到，裝修、搬遷費各方面，客人又少了點，損失好大。」

車房負責人杜生：「我想搬走最輕都要20萬元，市區位置不多，尤其是這行業，機械汽車零件開始式微。看情況，可能轉行做保安。」

這次重建同時要收購新寶工商中心，市建局說汲取過去兩次收購工廈失敗的經驗，會考慮邀請擁有多個業權的業主參與發展。