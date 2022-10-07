白俄維權人士和俄烏兩人權組織膺諾貝爾和平獎

【有線新聞】諾貝爾和平獎揭曉，由白俄羅斯人權領袖比亞利亞茨基，以及俄羅斯、烏克蘭人權組織共享殊榮。挪威諾貝爾委員會指，他們多年來保護公民權利，展示了民間社會對和平與民主的重要性。

60歲的比亞利亞茨基畢生推動白俄羅斯民主，上世紀八十年代中期有份發起白俄民主運動，96年創立人權組織「春天」，記錄盧卡申科政府和部隊對政治犯用酷刑情況。

白俄羅斯政府一直想他噤聲，2011年當局以逃稅罪名將他判監，到去年中再次將他收押，至今仍未審訊。

獲獎的俄羅斯人權組織「紀念碑」過去30多年記錄蘇聯時期的政治鎮壓行動，為曾打壓人士提供協助，一度被視為俄羅斯走向開放的象徵，如今就是莫斯科的眼中釘。

俄羅斯最高法院去年底裁定「紀念碑」沒按規定為相關的發布刊物，包括社交媒體帖文加上標註煽動恐怖和極端主義，下令解散。

「紀念碑」指獲獎肯定了其人權工作，以及在俄羅斯不斷受攻擊打壓的工作人員。

至於07年成立的烏克蘭「公民自由中心」，致力促進烏克蘭人權和民主，並向當局施壓。

自俄羅斯二月入侵烏克蘭後，「公民自由中心」參與調查俄羅斯對烏克蘭犯下的戰爭罪行，追究責任。

負責評審的挪威諾貝爾委員會讚揚他們多年來致力，保護公民的基本權利。

挪威諾貝爾委員會主席安德森說：「他們努力記錄戰爭罪行侵犯人權和濫權，共同展示民間社會對和平民主的重要性。」