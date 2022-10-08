稱確診入院人數微升　高拔陞憂疫情反彈　籲市民盡早打流感針

【有線新聞】醫管局行政總裁高拔陞說，雖然近日疫情維持平穩，但入院數字輕微回升，擔心冬季流感高峰期臨近，加上外地出現新變種病毒，疫情會反彈。

高拔陞：「醫院方面入院數字有些波動，甚至在過去幾日輕微上升。暫時香港未有BA.2.75變種病毒本地個案，之前我知道在輸入個案曾找到個別個案。至於感染了BA.2.75的病人情況，我們從外國經驗和數據看到，似乎嚴重性、需要深切治療或嚴重個案的數字都與BA.5大致相若，未曾發現有特別嚴重的情況，但當然這方面數據暫時不太多。」

高拔陞又說，今年南半球的流感高峰期比過往早了爆發，呼籲市民盡早接種流感疫苗，醫管局已經準備好調動病床應對，有需要時會借用多些私家醫院病床。