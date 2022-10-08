中央在港選拔航天員　孫東指暫未收到報名　若港人入選會加強其基本法教育

【有線新聞】國家航天局首次開放港澳人士參與航天載荷專家選拔，創新科技及工業局局長孫東說暫時未收到報名，又說今次選拔反映國家看重香港科研能力及成就。

香港載荷專家選拔星期四開始，接受機械工程、生物醫學等博士學位持有人報名，申請人需要有三年科研工作經驗，不論在本地、內地或者海外都可以，但報名時必須在本地機構工作。

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉：「今次我們考慮國家第一次開放載荷專家選拔予香港（參與），我們要了解這位申請人士他的工作範疇、專長是甚麼，他現在正研究甚麼，這些都需要本地機構給予重要意見。」

創科局推算本港有三萬人從事科研工作，但難以估計最後多少人提交申請，期望越多人報名參與選拔，誕生首名香港航天員的機會就越高，希望今次選拔成為香港發展航天教育、科技及產業的重要契機。

創新科技及工業局局長孫東：「我們希望有更多香港青少年能夠借此契機開始關注科學、工程領域方面進展，並且投身這些行業。促進本地科研發展，同時也會促進其他相關科技公司迅速成立起來。整個產業、生態圈就因此建立起來。」

今次選拔參加者亦要簽署聲明熱愛祖國、擁護「一國兩制」，孫東說航天工程是國家的重要任務，要求航天員愛國正常，若有港人入選，當局會加強他們的《基本法》教育。