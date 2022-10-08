美國限制中方獲先進晶片　業界料多間科技巨企受影響　中方斥打壓發展

【有線新聞】美國商務部收緊出口管制，以限制中國獲取先進晶片開發超級電腦和半導體的能力，限制令涵蓋使用美國技術的外資設備，分析指是自90年代以來最嚴格，將重挫中國晶片產業的措施，中方批評美國打壓發展。

美國商務部周五公布新一輪針對中國的晶片出口管制措施，限制美國企業向中國企業出口可用作生產先進邏輯晶片，以及記憶體晶片的設備。華府早前已致函國內多間半導體大廠，要求停止有關出口。新措施亦限制向中國出口可用於超級電腦的多款晶片，業界估計將會影響多間中國科技巨企的數據中心。

措施涵蓋全球所有借助美國技術、軟件或設備生產的人工智能或超級電腦晶片，，意味限制對中國出口的不止美國企業，亦包括使用美國技術的外資，要申請許可方能獲豁免，但美國官員預告大部分申請均不會獲批，只有部分在中國設廠的美國及盟友企業會是例外。

華府官員承認未獲盟友保證實施類似管制，不過表明外資企業違反規則，或會被列入限制技術出口的黑名單。

美國商務部解釋，針對這些科技是因為中國能夠利用晶片、超級電腦和半導體開發大規模殺傷力武器，強化軍事決策、以至打壓人權。中國駐華盛頓大使館批評美國企圖利用科技優勢打壓新興市場和發展中國家，質疑美國希望中國永遠停滯於產業鏈底層。