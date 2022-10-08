施政報告｜據悉社區關愛隊將招標組織、試點推行　前區議員：可隨時間提升職責

【有線新聞】行政長官李家超本月19日發表首份施政報告，預料會交代十八區關愛服務隊細節。消息說，初步傾向招標方式組織，以幾區做試點，每區有一筆預算，但希望關愛隊有能力找資源。

觀塘區前區議員馬軼超疫情期間加入社團組成的「全港社區抗疫連線」，統籌數千名義工送物資上樓，配合居民組織參與。他認為政府組成十八區關愛隊可以參考他們。十八區抗疫愛心隊總聯絡員馬軼超：「關愛隊一開始做輕鬆的義務工作，例如陪診、探訪劏房戶、獨居老人，但關愛隊職責可隨著成立日子慢慢提升。」

關愛隊如何組成，政府未拍板，據了解研究過以招標方式組織關愛隊，首階段以幾區做試點，每區會有一筆預算，不過方向是希望關愛隊有能力找資源，不應該由政府支付所有開支。政府都諮詢過新界社團聯會，他們都贊成招標，認為建制或泛民都可以入標。

新界社團聯會會長梁志祥：「招標是比較公平方法，亦增強承辦單位的競爭，令到服務質素提升。不應該『我今次你們團體幫到我，我犒賞給你們』才這樣做，我覺得不應該這樣『分餅仔』。新社聯從沒想過要以居功至偉作為目標。應該要吸納更多不同團體、板塊，社會有志服務的人參加關愛隊服務社群。」

民政事務總署指會適時公布關愛隊的詳情，十八區關愛隊是李家超政綱提出的，他亦都指要加強政府與地區各基層組織和團體的聯繫，建立更多合作渠道以提升地區施政效能。