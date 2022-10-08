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2022年10月08日
港聞
新聞資訊
保良局虐兒案｜局方組獨立檢討委員會 調查兒童住宿服務 孫玉菡：舉措認真負責
【有線新聞】保良局針對有職員涉嫌虐兒事件成立獨立檢討委員會，審視兒童院舍住宿服務。勞工及福利局局長孫玉菡認為舉措是認真負責，期待委員會盡快開展工作。
保良局嬰兒組兩名女職員涉嫌虐兒被捕，董事會通過成立獨立檢討委員會，檢視0至6歲兒童院舍住宿服務，包括管治制度及服務情況，提出改善建議。
委員會由律師會前會長彭韻僖擔任主席，帶領六名來自醫療界、幼兒教育界、社福界及臨床心理學家等專業人士，重申對任何令幼兒受傷的行為零容忍，定會嚴肅處理。
孫玉菡：「我認為保良局的舉措是認真負責，我們期待獨立檢討委員會盡快開始工作，全面客觀審視保良局住宿服務，提出必要的改善建議，提高住宿服務水平為兒童提供最適切照顧。工作何時完成，這要由保良局提交資料。」
孫玉菡說，社署作為監管部門，已責成保良局提交特別調查報告，期望盡快完成。
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