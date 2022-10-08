烏克蘭總統澤連斯基否認呼籲國際社會攻擊俄羅斯

【有線新聞】烏克蘭宣稱近日的反攻，重奪2000多平方公里失地。總統澤連斯基則為提出在俄方出動核武前先發制人言論解畫，指他本意只是指實施制裁。

隨著烏克蘭在東部、南部對俄軍佔領區的反攻頻頻報捷，部隊奪回不少村鎮的控制權。

軍方指近日第二波的反攻已解放逾2400平方公里土地、近百個村鎮。

烏克蘭指戰況失利的俄軍開始改用便宜得多的伊朗製無人機發動自殺式攻擊，而非用較先進的導彈。扎波羅熱兩處基建就遭到俄軍無人機破壞。

俄羅斯傳媒報道，莫斯科已革除東部戰區指揮官，未有解釋理由。

烏克蘭總統澤連斯基早前提出在俄羅斯動用核武前先發制人，他其後接受傳媒訪問，否認呼籲國際社會攻擊俄羅斯，辯稱是翻譯上的誤會，他的本意指實施制裁。

澤連斯基又抨擊俄軍佔據扎波羅熱核電廠，顯示對方已採取行動，以核危機威脅全球，相信俄羅斯已就動用核武作準備，情況嚴峻。

白宮發言人指沒跡象顯示俄羅斯即將使用核武，總統拜登早前指全球末日危機風險是冷戰以來最高，旨在強調重視局勢發展。