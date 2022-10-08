伊朗法醫報告指阿米尼非死於任何頭部或肢體重創

【有線新聞】觸發伊朗全國示威、懷疑違反頭巾令女子扣留期間死亡事故，當局發放更多閉路電視片段，法醫報告指她並非死於頭部或肢體重創，不過死者家人就堅持警方要負責。

伊朗當局透過國營電視台發放更多上月13日懷涉違反頭巾令被拘留女子阿米尼的片段，當晚約7時半她和其他人被帶到道德警察局，見到她自行步入警局，坐在班房第二行。

約半小時後她走向一名女警，似乎跟對方理論衣著，女警拿起阿米尼頭巾檢查，不久後阿米尼雙手抱頭，暈到在地。

另一女警出外求助，不久後有男醫護人員趕到，似乎為她檢查，6分鐘後急救人員趕到，為她進行心肺復甦，繼續急救。

法醫報告指阿米尼曾一度恢復意識，但急救無效、腦部缺氧，送院前她心律不正、低血壓和失去意識，抬走上白車。

最終阿米尼3日後在醫院去世，驗屍指她多重器官衰竭，但並非死於任何頭部或肢體重創，而是與潛在疾病有關。

不過阿米尼父親指女兒身上有瘀痕，認為警方要為她的死負責。

當局釋出阿米尼更詳盡的片段，意圖化解事件引發的全國反政府示威浪潮，人權組織指逾150人喪生。

其中16歲少女沙卡拉米上月在首都德黑蘭示威後失蹤，十日後屍首被發現，當局指她由高處墮下死亡。

其母親接受外國傳媒訪問時反駁，指女兒是頭部多處重創致死，又指控警方偷走遺體私下埋葬。

加拿大總理杜魯多宣布再制裁伊朗措施，包括禁止伊朗革命衛隊高層等入境。多國政府包括法國和荷蘭呼籲身處伊朗公民盡快離開。