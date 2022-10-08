普京低調度過70歲生日　盧卡申科送拖拉機賀壽

【有線新聞】俄羅斯總統普京剛剛過了70歲生日，未有出席大型慶祝活動，報導指普京今年生日相當低調，但他的盟友無忘記，送來別出心裁的禮物為他賀壽。

在剛過去的周五俄羅斯總統普京迎來了70歲生日，俄烏戰事陰霾下，普京這日繼續公務，在聖彼得堡出席獨立國家聯合體非正式會議，與白俄羅斯總統盧卡申科等領袖，商討解決衝突及加強合作。盧卡申科與普京會談前向記者透露，送了一部白俄拖拉機為普京賀壽，他自己都有一部同款的拖拉機。白俄傳媒發放圖片，指盧卡申科將一張拖拉機的證書送了予普京。

作為普京忠實盟友的車臣共和國領袖卡德羅夫，在首府格羅茲尼舉行慶祝活動，祝賀普京身體健康、國家安全，指俄羅斯人民為他而團結一致。

在新西伯利亞，民眾舉辦汽車拉力賽為普京慶生，同時支持俄軍在烏克蘭的軍事行動，有民眾穿上印有普京肖像的衣服，稱為普京而感到自豪。

傳媒報道，普京今年生日過得相對低調，新聞節目中亦只是輕輕帶過，未有大篇幅報導慶祝普京生日的活動。