香港世界桌球大師賽　傅家俊決勝局打出147 　反勝希堅斯入決賽

【有線新聞】香港世界桌球大師賽，傅家俊決勝局打出一桿147度 ，局數6比5反勝希堅斯，晉級決賽。

傅家俊首局靠一個運氣球領先22比0，但打失「黑柴」被希堅斯有機可乘，一桿105度「清枱」先贏一局。這位香港球手把握對方失誤，回敬76比50追平局數。綽號「巫師」的希堅斯之後四局再贏三局，拉開4比2。四強鬥11局6勝制，追回一局後，傅家俊第八局篤入「啡波」，再贏67比46扳平。面對希堅斯再打出一桿105度，主場球迷支持下，傅家俊拒絕放棄，一桿72度將比賽帶入決勝局。