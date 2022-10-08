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2022年10月08日
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香港世界桌球大師賽 傅家俊決勝局打出147 反勝希堅斯入決賽
【有線新聞】香港世界桌球大師賽，傅家俊決勝局打出一桿147度 ，局數6比5反勝希堅斯，晉級決賽。
傅家俊首局靠一個運氣球領先22比0，但打失「黑柴」被希堅斯有機可乘，一桿105度「清枱」先贏一局。這位香港球手把握對方失誤，回敬76比50追平局數。綽號「巫師」的希堅斯之後四局再贏三局，拉開4比2。四強鬥11局6勝制，追回一局後，傅家俊第八局篤入「啡波」，再贏67比46扳平。面對希堅斯再打出一桿105度，主場球迷支持下，傅家俊拒絕放棄，一桿72度將比賽帶入決勝局。
日前形容自己如業餘挑戰職業，但八強淘汰沙比後重拾信心，今場發揮「神奇本色」，多次落後都追回上來，篤入「黑柴」完成生涯第五次單桿147，局數6比5反勝希堅斯，晉身決賽。
香港桌球手傅家俊：「今屆狀態一般下，入四強不能說超額完成，但達到我之前的目標，這日對希堅斯也是平常心，沒想過贏，（八強）對沙比也是，真的沒想過決勝局打147，在這麼多現場觀眾面前，對我來說是很有意義的比賽。」
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