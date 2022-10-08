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2022年10月08日
港聞
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香港快運取消明年初部分航班 有旅客感失望：根本唔夠機揀、只好退錢
【有線新聞】香港快運航空取消明年1月15日起多班航班，旅客可以改期、退款等。不過有旅客投訴根本沒足夠航班提供改期，惟有退款取消行程。消委會說收到一宗取消航班的投訴。
王小姐星期五下午收到香港快運這封電郵，通知她訂購明年農曆新年假期飛日本高松的航班已經取消。快運給予4個解決方案，一是改出發日期或者改飛其他地方，前題是要在原定起飛日期前後4個星期內出發，可能要付票價差額。第三個選擇是代金券形式退款，一年內在快運再買機票或者整張訂單退款。
如果選方案一改期出發，一樣飛高松，看勻前後四個星期都是沒飛機去。香港快運航空顧客王小姐：「完全不滿意，沒甚麼選擇給我們。第一，沒其他機位讓我們選擇，如果存放金額到它的戶口，之後再出發，但都不能在本身農曆新年檔期再去，所以惟有退款。沒預計到這件事，會失望和無奈。」
香港快運就取消航班致歉，轉行程的旅客只容許免費改機票一次，必須要在出發前提出。
永安旅遊接獲數十名客人查詢，300多張訂單受影響。東瀛遊都接獲過百宗查詢，相信受影響的訂單少，有需要會協助客人轉換航班或退款。
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