早前指廢免針紙兒戲　引吳秋北不點名批「猴戲」　江玉歡稱或追究：牽涉民生叫我收聲？

【有線新聞】政府廢除二萬多張免針紙，立法會議員江玉歡質疑兒戲，引來工聯會吳秋北不點名批評，說新時代不需要嘩眾取寵的「猴戲」。江玉歡說失望，保留追究權利。

選委會界別江玉歡：「為何醫務衞生局會有權力，會不承認免針紙？你怎可那麼兒戲？」7名西醫涉嫌濫發免針紙，兩萬多張免針紙被政府廢除，引起立法會議員江玉歡不滿 。

身兼行會成員的工聯會立法會議員吳秋北發文，說新時代不需要嘩眾取寵的「猴戲」，香港一直以來都有一種歪風，就是「出位」，不點名說近日部分議員的「表演」不得不引為警惕。吳秋北說，新選舉制度的優越性在於選賢任能，不是以製造噪音論英雄，要摒棄以往反中亂港勢力營造出來的嘩眾取寵的不良風氣，不再需要西方「欺騙」選民的「鬧劇」和嘩眾取寵的「猴戲」，說愛國者不屑那一套。

選委會界別江玉歡：「為民請命卻被指是猴子，我覺得這是一個，第一、相當不尊重人的形容詞。坦白說在其他國家，你說人是猴子、做猴戲，他已經可以被人控告。牽涉民生問題，是否不應該說呢？是否叫我作為立法會議員、代議士，叫我收聲？如果對我聲譽有損害，我會保留法律追究權利。」

江玉歡7月才與吳秋北合作在北角開聯合辦事處，她說對吳秋北失望，未思考如何處理辦事處。