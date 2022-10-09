珊瑚白化｜橋咀生態遊浮潛教練一帶十、遊人無王管亂踩　學者促帶團須領牌

【有線新聞】今年7月是香港有記錄以來最熱，西貢橋咀島有大量珊瑚因炎熱而白化，有保育人士批評浮潛活動影響珊瑚恢復。

白濛濛一片，7月橋咀島的珊瑚大量白化，過了幾個月海水溫度下跌，珊瑚已慢慢恢復、回復顏色，但淺水區的珊瑚一直沒有好轉。海洋專家黃志俊指原來與這些 「不速之客」有關，嗇色園主辦可觀中心生物科科主任黃志俊：「淺水的（珊瑚）死亡情況是相當嚴重，剛才也說大部分表面已經被踏斷了，我想不能恢復因為你持續踐踏它。」

逢星期六、日橋咀島碼頭有大批來浮潛的人，我們都跟隨一個浮潛團，那團有32人，教練只有3個，平均一個要帶領10個人。浮潛之前，教練首先會講解裝備怎樣用，也有提醒我們小心不要踐踏珊瑚，「我們不要踐踏珊瑚，我們也是欣賞珊瑚。」還說不懂游泳也可以，「你不懂游泳？（不是很懂。）不用特意去學，因為不需要懂游泳也可以，（但我怕踐踏到珊瑚。）你的腳坐起來或者躺下來也好，你的腳不會觸碰到地下，你就不會踐踏到珊瑚。」但下水後你也踏，他也踏。

我們把片段給黃志俊看看，他認為浮潛團人數多，教練未必看管到，「浮潛團很多是新手，他們不習慣用（浮潛）面罩，會入水後他們會害怕就會站起來，很多時候他們站起來，也不知道自己是站在石頭還是珊瑚。」他認為應該參考地質公園做法，浮潛教練與導賞員一樣要領取牌照，「特別是海洋生態旅遊，沒有特別的發牌制度或者認證制度，所以可以很參差。有些教練可能連很基本的珊瑚也不懂分辨，或者他在運作上他沒有專業知識及守則。我剛才觀察到有一個人帶領，明顯他是教練，但沒有穿著蛙鞋，其實他的腳踏在石頭或者珊瑚上，他做了一個不好的示範。」為免影響珊瑚健康，黃志俊呼籲市民玩浮潛時勿使用太陽油及留下垃圾。

漁護署回覆說，有呼籲市民浮潛時不要踐踏珊瑚，及提醒船隻避免在珊瑚區下錨，認為市民遊覽時多數自律，現行措施已適當保護橋咀島生態。