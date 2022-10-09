復必泰申請Omicron二價疫苗加強針認可 當局稱爭取盡快供港 崔俊明倡打第四針

【有線新聞】政府接獲復必泰針對Omicron BA.4或5的二價疫苗加強針認可申請。

政府說完成審核藥廠提交的資料後，會交給顧問專家委員會審視，強調一直向藥廠致力爭取加強針盡快供港，但目前未有確實時間表，強調現時提供的兩種疫苗有效，呼籲市民盡快接種足夠針劑。有藥劑師說研究顯示，二價疫苗對變種病毒比較有效，但認為市民應盡早接種第四針。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明：「第二代疫苗我認為有效率較高，因為它是針對OMI BA.5，而BA.2.75和BA.5的分別變異位置只有三個，是極相似。二價疫苗不要等，第一我們不知何時供港，雖然我們學會估計是2023年第一季，但現時冬季爆發正來臨，等不及的。不如接種第四針，因為打三針也沒有事，為何不接種第三針？」