普京下令調查克里米亞大橋爆炸　俄方強調有足夠能源庫存　網傳當地油站大排長龍

【有線新聞】連接俄羅斯本土和克里米亞的大橋周六爆炸損毀後逐步恢復通車，暫時未有人承認施襲。爆炸重創俄軍補給路線，烏克蘭總統澤連斯基呼籲佔領克里米亞的俄軍趁早逃走。

克里米亞大橋周六清晨爆炸後，部分行車路段斷開、倒塌海中，鐵路橋亦燒至焦黑。俄羅斯派員上橋視察，總統普京下令成立委員會調查，又簽令要求加強大橋保安，並保障克里米亞能源基建安全。

來往克里米亞和俄羅斯本土的關鍵要道一度全面癱瘓後，附近道路大塞車，原定開出的火車亦取消。俄方官員強調情況可控，國防部亦指，烏克蘭南部戰線的俄軍仍能透過亞速海沿岸的陸路走廊獲取充足補給；當局已開設渡輪服務不停運作。

俄羅斯副總理胡斯努林晚上抵達大橋視察，要求即時拆除倒塌的橋面，並派潛水員進一步檢視損毀情況。當局指大橋當晚有限度恢復通車，行車路段亦在約10小時後重開，容許小量汽車在剩餘橋面單向行駛。

雖然俄羅斯能源部強調當地能源庫存足夠半個月用量，但網傳片段可見，克里米亞的油站已大排長龍。

有美媒引述基輔官員消息指，是烏克蘭情報人員以汽車炸彈發動襲擊。烏克蘭總統澤連斯基在例行講話中僅稱烏克蘭境內天氣晴朗，只有克里米亞烏雲密布，呼籲佔領當地的俄軍趁早逃走。莫斯科沒有正面指控基輔施襲，但指烏方對民用基建受襲的反應，反映其「恐怖主義本質」。