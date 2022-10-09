陳茂波指本港金融業規模比新加坡大　比較時應掌握香港優勢　毋須妄自菲薄

【有線新聞】財政司司長陳茂波說，本港金融業規模比新加坡大，比較時應客觀掌握香港的優勢，毋須妄自菲薄，亦不用迴避不足。

陳茂波在網誌說，坊間比較本港和新加坡的金融業多數依賴模糊印象，用客觀數據有助較準理解現況。

他說本港金融服務市場有顯著規模優勢，它的經濟貢獻在2020年相等於本地生產總值的兩成三，達760億美元，規模是新加坡的1.5倍。港股去年市值超過42萬億港元，有2,500多間上市公司，分別比新加坡高出七倍及兩倍七。港股總成交額是41萬億港元，創歷年新高，高新加坡超過20倍。

本港是亞洲區內最具規模的國際債券及內地離岸債券發行中心，佔區內發行額三成四，規模比新加坡多6倍。本港也是亞洲區內第二大的私募基金中心，管理資產規模達1,800億美元，比新加坡高4倍。

陳茂波說這些數字可以客觀掌握本港的優勢，毋須妄自菲薄，亦不用迴避不足，只須實事求是，提升本港金融市場競爭力。

他提到下月在本港舉行的國際金融領袖投資峰會籌備如火如荼，反應非常正面積極，不少與會者反映峰會會議只得一天、意猶未盡，金管局將聯同金融學院在峰會翌日增辦一場「國際投資對話」研討會。