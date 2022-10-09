屯門藍地收地起公屋　居民、老字號廠房面臨逼遷　有議員促請官員落區溝通

【有線新聞】政府擬發展屯門藍地一帶土地，興建公營房屋，有受影響居民及廠房，希望政府提供安置方案，有議員促請政府平衡各持份者需要。

新慶村是屯門藍地其中一條村，有大約80至100戶，由於政府計劃在附近興建約2萬伙公營房屋單位，居民及商戶須在2025年前遷出，有居民不滿政府安排。

「你收回我不要緊，你要給我地方重建。」

「現時這幅地不是政府的，是我私人的。」

村內亦有廠房，包括德保雪粒和經營了30年的車房。

德保雪粒執行董事陳衍行：「當時這個位置是屬於鄉郊工地，我來這裏發展是可以的，在這裏幾十年，怎能說走就走，全部機器都是『種死』的。」

捷興汽車負責人陳鋆霖：「進來設廠做了30多年，一直也沒甚麼問題，到現在要收地，沒有溝通過，他們貼了紙張在這裏，便說2025年要收地。」

有議員促請政府與村民溝通，立法會議員狄志遠：「我們希望在工作小組裏面，我提出議程請他們前來廠房和他們溝通一下，解決問題，看看有沒有更完善的解決方法。我們在政策層面要和局方和政府方面有深入討論。」他建議政府成立跨部門專責小組，提供覓地的支援與經濟補助。