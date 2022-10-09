調查：逾七成曾確診學童患長新冠　半數現「腦霧」阻學習　倡設專門診所、提供學習支援

【有線新聞】有調查發現，逾七成曾確診學童患長新冠，專注力下降，影響學習。關注組織建議政府設立專門診所。

第五波疫情至今，全港有兩成18歲以下青少年或兒童都曾染疫。

新型肺炎康復者林鳳希：「記憶力變差很多，以往用大約一至兩小時溫習，現在可能要多用一至兩小時。」

新型肺炎康復者Peter：「經常很疲倦、犯睏。上課即使老師很大聲講課，我都能睡着。」

康復後有後遺症的不只他們，社區組織協會和兒童權利關注會，8月至9月訪問了120名曾確診的學童及他們的家長，接近八成受訪者有長新冠徵狀，超過一半人出現俗稱「腦霧」的記憶力或注意力問題；其次是極度疲勞及失眠，各有約三成，平均持續一至六個月。

社區組織協會副主任施麗珊：「尤其是小朋友，關乎學業、成長，如拖延大半年至一年都未能投入學習，其實對小朋友影響大。政府只提供10次免費中醫服務，還要『爭崩頭』，很多人都搶不到名額，這是一個大問題。所以我們認為是否應增設長新冠診所，而且不要局限（康復後）半年內求診，如果徵狀持續多於半年怎辦？政府可否提供長新冠醫療券，讓康復者去私家診所求診也好。」

他們認為除了政府，學校都應主動幫助長新冠學童，提供額外學習支援，以及調整考試、功課量等。