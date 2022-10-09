兼善里福華街重建項目　有租戶被迫遷或大幅加租　關注組倡當局設制度處理租務糾紛

【有線新聞】市建局去年公布重建長沙灣兼善里、福華街項目，街坊關注組說，有租戶被迫遷或大幅加租。

關注組今年6至7月訪問了300多名租客，一成人說重建消息發布後被加租，其中一半被加至少一成，最多更加租超過五成；調查亦發現有8人被業主迫遷，其中一半要接受不合理加租才可留下。有人向市建局求助幫忙調解，職員說不會牽涉租務糾紛。關注組建議市建局設立制度，處理租務糾紛。

租客阿基：「我們搬走能否獲得賠償？（市建局）說最好搬回這裏，這裏根本有時想租都租不到，我們是否要無奈搬走呢？我已經搬走了。」

租客阿來：「最初我們打算在這裏讓他加租，都可說是有條康莊大道讓我們走，我們走着走着，現時走進掘頭巷。我問他（業主）我在這裡住了這麼久，有感情，可否不搬遷？，他說可以，不搬便5,000元（月租）加3,000元，加至8,000元，你這樣說即是逼我搬。」