遙距醫療｜服務逾4萬人次　醫管局稱將推廣至更多專科　試行跨科診症

【有線新聞】醫管局在過去兩年多透過遙距醫療，服務了超過4.5萬人次。

醫管局說使用遙距醫療的病人，有約一半是經手機應用程式HA Go預約新型肺炎指定診所遙距診症，另一半是到專科覆診、病情穩定的病人。醫管局說病人反應正面，會繼續邀請病情穩定、毋須臨床檢查的病人參與遙距醫療，未來會推廣至更多公立醫院的專科，會研究不同措施配合，包括發出電子病假紙及到診證明書，亦會探討及試行跨專科遙距診症。

醫管局總行政經理黃立己︰「例如有一位家庭科醫生為病人診症，他可能認為病人有問題要諮詢專科醫生，例如骨科醫生，以往做法可能是轉介病人到骨科治療，但今天可利用遙距醫療，實時讓骨科醫生一起會診、給些意見，可能已解決病人在骨科上的問題。」