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2022年10月10日
拉近文化
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【拉近文化】收藏家的珍寶
【有線新聞】
《香港珍藏大展》正在展出香港收藏家的珍藏，以珍品重構出古代人的各種生活空間，還為大家創造出一條中國陶瓷歷史的「時光隧道」，把唐代至晚清的陶瓷展示出來。
快來看看！
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