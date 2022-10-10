俄烏局勢｜普京稱克里米亞橋爆炸烏克蘭所為　斥屬恐怖主義

【有線新聞】俄羅斯總統普京指控，克里米亞大橋爆炸是烏克蘭所為，是恐怖主義行徑。烏克蘭總統澤連斯基的顧問否認普京指控，稱全世界都知道俄羅斯才是恐怖主義國家。

連接俄羅斯本土和克里米亞的大橋，上周六爆炸損毀，普京聽取調查委員會主席巴斯特里金匯報，認定是烏克蘭所為，俄羅斯總統普京：「就如你報告，毫無疑問，這是恐怖行為，旨在破壞俄羅斯重要民用基建，由烏克蘭特工發起、實行和策劃。」

巴斯特里金表示，已就恐怖主義立刑事案，並掌握到涉事的貨車駛到克里米亞大橋前路線，它曾到過保加利亞、格魯吉亞、亞美尼亞、北高加索的北奧塞梯，及俄羅斯南部城市克拉斯諾達，又稱已識別到涉及恐襲的人。

爆炸造成部分行車路段斷開，鐵路橋亦燒至焦黑，但一日後已恢復通車及鐵路服務，克里米亞當局稱，只有私家車可使用大橋，所有巴士及重型車輛要以渡輪過海。

在克里米亞排隊過橋的車龍長數公里，有司機稱準備好排隊24小時，地方官員強調當地能源庫存足夠一個月用量，也有足夠兩個月糧食。烏克蘭總統澤連斯基的顧問否認普京指控，稱全世界都知道俄羅斯才是恐怖主義國家。

有學者分析，具象徵意義的基建大橋爆炸，對普京是打擊，但認為不足以令他動用核武，因對俄羅斯無生存威脅，認為俄羅斯當局試圖淡化襲擊，引起國內不滿回應不夠強硬。