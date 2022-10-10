政府新立法議程剔除23條　葉劉淑儀：仍在做法律研究、訂國安法後迫切性不大

【有線新聞】政府向立法會提交新立法議程，剔除年初仍在議程的基本法23條立法，意味今年不會啟動立法。行政會議召集人葉劉淑儀說，23條的法律研究未完成，訂立國安法後迫切性沒那麼大。

原先今年1月政府提交給立法會的2022年度立法議程有37項，其中第29項是維護國家安全條例草案，落實基本法23條立法，說要完善相關法律訂定條文。保安局當時打算下半年提交立法會審議，事隔9個月，政府近日再向立法會更新議程，刪走15項草案，基本法23條是其中一項，如果議程沒變，意味今年不會啟動23條立法。

行政長官李家超：「香港國安法都要求我們盡早立法，我們會盡早立法。」數個月前，李家超已經提過23條立法「時間並非最急切考慮」。

行政會議召集人葉劉淑儀說，仍然在做法律研究，葉劉淑儀：「要檢視有甚麼迫切的國家安全威脅是現行的國安法不可處理，要做多一些研究，特別是研究外國的法例，不想修修補補。而且國安法立法後，已經堵塞了數個漏洞，所以迫切性沒那麼大。當然，處理疫情、經濟復甦都重要。」

立法會議員田北辰：「23條立法是政府的憲制責任，必須做。李家超有自己優次，如果他認為有其他事比23條立法重要，或者其實不是，只是有事要詳細研究，他要自己決定。」

其餘被刪走的議程包括引入的士司機違例記分，及延長資助教師退休年齡的草案。