復必泰二價疫苗　孔繁毅稱效果較好值得打　劉宇隆稱浪費資源：到年底已過氣

【有線新聞】政府接獲復必泰針對Omicron BA.4及BA.5的二價疫苗認可申請，政府專家顧問孔繁毅認為值得引入，日後流行的是甚麼病毒株分支，新疫苗效果仍比第一代好。另一專家顧問劉宇隆認為引入時已過氣、是浪費資源。

同樣是疫苗顧問專家委員會成員的孔繁毅及劉宇隆，均說委員會未收到二價疫苗認可申請的資料，至於應否買入這款疫苗，兩人的看法截然不同。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅︰「我自己認為二價疫苗是值得引入及值得注射，流感亦一樣，雖然（針對的病毒株）未必完全吻合，因為它本身都是用（針對）Omicron變種病毒株（製成），它跟現時流行的變種病毒其實相近，比起原始病毒一定相近，所以越近的話，中和抗體的產生以致其他保護力都會比（針對）原始病毒的第一代疫苗好。」

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆︰「所有國際經驗，過多三個月便會有另一些變異株代替它們（BA.4、BA.5），（這款二價疫苗）到年底或明年初時已過氣過時，對比用第一代疫苗打加強針或者這款二價疫苗，得出的中和抗體對付BA.2.75是完全沒有分別，它對BA.4及BA.5當然好一點、不是好很多。如果真的要購買這款二價疫苗，是一種資源浪費，使我們的疫症推進產生極大的負面影響，使市民有猶豫、不願意打第一代疫苗。」

劉宇隆說無論預防感染、重症、還是死亡，最重要是疫苗產生的T細胞反應，不是抗體水平，打第一代疫苗已經足夠。